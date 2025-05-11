Представитель Дзюбы рассказал, как сохранение «Акроном» места в РПЛ повлияет на переговоры по будущему игрока

Леонид Гольдман, представитель нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, о том, может ли факт сохранения тольяттинцами места в РПЛ повлиять на переговоры с игроком.

В воскресенье, 11 мая «Акрон» обыграл «Ахмат» (3:2) и обеспечил себе место в премьер-лиге на следующий сезон.

«Думаю, факт сегодняшней победы и гарантирования места в РПЛ не сыграет свою роль в переговорах — еще на прошлой неделе стало понятно, что «Акрон» останется в лиге. Общение с клубом идет, оно позитивное. Конкретика появится в ближайшие пару недель, не раньше», — сказал Гольдман «СЭ».

В текущем сезоне Дзюба сыграл за «Акрон» 19 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Контракт 36-летнего форварда с клубом действует до конца июня 2025 года.