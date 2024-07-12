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Сегодня, 19:41

«Динамо» обыграло «Спартак» по пенальти в товарищеском матче

Виктория Кравченко
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Игроки «Динамо» и «Спартака».
Фото ФК «Динамо»

«Динамо» обыграло «Спартак» в серии пенальти в товарищеском матче. В основное время команды сыграли со счетом 1:1, по пенальти сильнее оказались бело-голубые — 5:4. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена».

В основное время у бело-голубых отличились Муми Нгамале на 23-й минуте. У красно-белых голом отметился Никита Чернов на 73-й минуте.

В первом туре чемпионата России-2024/25 «Спартак» на выезде сыграет против «Оренбурга». Матч пройдет 21 июля. «Динамо» днем ранее сыграет с «Факелом».

Товарищеские матчи. Клубы.
12 июл, 17:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:1
Спартак

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
8
19
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Ахмат – Краснодар
 - : -
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