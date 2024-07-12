«Динамо» обыграло «Спартак» по пенальти в товарищеском матче

«Динамо» обыграло «Спартак» в серии пенальти в товарищеском матче. В основное время команды сыграли со счетом 1:1, по пенальти сильнее оказались бело-голубые — 5:4. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена».

В основное время у бело-голубых отличились Муми Нгамале на 23-й минуте. У красно-белых голом отметился Никита Чернов на 73-й минуте.