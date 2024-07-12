Леонченко: «Хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова, но мы не имеем права участвовать в гонке зарплат»
Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе полузащитников Антона Миранчука и Максима Глушенкова.
«Мы хотели сохранить и Миранчука, и Глушенкова. Антону и Максиму были сделаны очень хорошие предложения в рамках наших финансовых возможностей. Футболисты отказались. В текущих реалиях, как я уже говорил, мы просто не имеем права участвовать в гонке зарплат и удовлетворять завышенные финансовые потребности агентов. У нас собран хороший состав, и мы постоянно работаем над его усилением. Уверен, каждый футболист сможет прибавить и в стартующем сезоне мы увидим новых лидеров», — сказал Леонченко «СЭ».
Летом 2024 года «Локомотив» покинули Максим Глушенков (перешел в «Зенит»), Антон Миранчук, Маринато Гильерме, Рифат Жемалетдинов, а также Даниил Худяков.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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