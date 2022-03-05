Бывший игрок «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между красно-белыми и «Динамо».

«Спартак» наигрывал несколько схем, чтобы ими варьировать. Какая будет завтра, никто не знает. Это неплохо для красно-белых, потому что соперник не всегда может подстроиться. Будет игра с командой, которая претендует на чемпионство. Также не стоит забывать, что игра будет в гостях. Не думаю, что «Динамо» можно назвать фаворитом этой в этой встрече. Может, есть небольшое преимущество, потому что играют дома. Ну и состав более сыгранный, чем у красно-белых. Отдал бы небольшое преимущество «Динамо» — 60 на 40. «Спартаку» некуда отступать. Они уже одно дерби проиграли. Красно-белым сейчас самое главное уверенно сыграть. Хочется после одной победы продолжать побеждать», — сказал Широков «СЭ».

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» — девятое.

Матч пройдет 6 марта на стадионе «ВТБ Арена». Начало — в 19.00 мск.