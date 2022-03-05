«Это будет волнительный момент». Медина — об игре ЦСКА — «Нижний Новгород»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от домашнего матча 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
— Кто из игроков основы удивил, впечатлил тебя?
— У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио и Игоря по чемпионату мира-2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки. С Фуксом мы пересекались в отборочном раунде ОИ в 2020-м на уровне сборных, тогда он был в порядке.
— Бруно пропустил очень долгое время из-за травмы, и сейчас болельщики по-прежнему не знают, чего от него ожидать. Но не будет преувеличением сказать, что на этих сборах его наигрывали в качестве основного центрального защитника.
— Мы быстро подружились, и я могу сказать, что Бруно способен оправдать самые высокие ожидания. Да, он не смог заиграть сразу из-за злосчастного повреждения, но сейчас все это в прошлом. Я имел возможность видеть игру Фукса весь месяц сборов. Как же он голоден до футбола! Этот парень столько пропустил, но сейчас он действительно очень хорошо готов.
— Матч с «Нижним Новгородом» должен стать первым для тебя на нашей родной арене. Ты уже посетил ее в перерыве между сборами. Можешь представить, какие чувства будешь испытывать?
— Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошелся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|- : -
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7