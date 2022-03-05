Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от домашнего матча 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

— Кто из игроков основы удивил, впечатлил тебя?

— У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио и Игоря по чемпионату мира-2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки. С Фуксом мы пересекались в отборочном раунде ОИ в 2020-м на уровне сборных, тогда он был в порядке.

— Бруно пропустил очень долгое время из-за травмы, и сейчас болельщики по-прежнему не знают, чего от него ожидать. Но не будет преувеличением сказать, что на этих сборах его наигрывали в качестве основного центрального защитника.

— Мы быстро подружились, и я могу сказать, что Бруно способен оправдать самые высокие ожидания. Да, он не смог заиграть сразу из-за злосчастного повреждения, но сейчас все это в прошлом. Я имел возможность видеть игру Фукса весь месяц сборов. Как же он голоден до футбола! Этот парень столько пропустил, но сейчас он действительно очень хорошо готов.

— Матч с «Нижним Новгородом» должен стать первым для тебя на нашей родной арене. Ты уже посетил ее в перерыве между сборами. Можешь представить, какие чувства будешь испытывать?

— Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошелся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя.