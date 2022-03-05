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Сегодня, 16:08

«Это будет волнительный момент». Медина — об игре ЦСКА — «Нижний Новгород»

Новичок ЦСКА Медина заявил, что готов проявить себя в матче с «Нижним Новгородом»
Роман Шишов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина в интервью пресс-службе клуба поделился ожиданиями от домашнего матча 20-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

— Кто из игроков основы удивил, впечатлил тебя?

— У каждого есть свои козыри, общий уровень высок. Когда я убедился в этом на сборах, был очень обрадован. Знал Марио и Игоря по чемпионату мира-2018, это безупречные профессионалы, очень сильные игроки. С Фуксом мы пересекались в отборочном раунде ОИ в 2020-м на уровне сборных, тогда он был в порядке.

— Бруно пропустил очень долгое время из-за травмы, и сейчас болельщики по-прежнему не знают, чего от него ожидать. Но не будет преувеличением сказать, что на этих сборах его наигрывали в качестве основного центрального защитника.

— Мы быстро подружились, и я могу сказать, что Бруно способен оправдать самые высокие ожидания. Да, он не смог заиграть сразу из-за злосчастного повреждения, но сейчас все это в прошлом. Я имел возможность видеть игру Фукса весь месяц сборов. Как же он голоден до футбола! Этот парень столько пропустил, но сейчас он действительно очень хорошо готов.

— Матч с «Нижним Новгородом» должен стать первым для тебя на нашей родной арене. Ты уже посетил ее в перерыве между сборами. Можешь представить, какие чувства будешь испытывать?

— Мне очень понравился домашний стадион, я с удовольствием прошелся по газону, но, конечно, совсем другое дело — выйти на поле во время игры. Это будет волнительный момент, но я уверен в своих силах. Хочу увидеть болельщиков, зарядиться от них эмоциями, ощутить напряжение официального матча. Я полностью готов проявить себя.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 20-й тур
05 мар, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Нижний Новгород

Источник: https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/jesus-medina-predvkushayu-svoy-pervyy-match-na-veb-arene/

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Спартак

ТБ 2.5

23%

1.98

Ф1 (0)

19%

1.46

X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 - : -
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 - : -
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 - : -
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