Вся бригада арбитров вышла на матч 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» с российскими эмблемами. Сергей Карасев, Игорь Демешко и Максим Гаврилин — судьи ФИФА, и раньше они все время работали с эмблемами этой организации на своей форме.

Почему сегодня они поступили иначе? Версий две.

Первая: это реакция на то, что УЕФА и ФИФА перестали назначать наших рефери на международные матчи.

Вторая: пока российские арбитры ФИФА не получили новых эмблем на 2022 год, а надевать старую, 2021 года, Сергей не захотел.