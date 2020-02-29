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«Динамо» — «Спартак»: играл ли Кутепов рукой?

18:40
76-я минута матча «Динамо» — «Спартак». 76-я минута матча «Динамо» — «Спартак».
76-я минута матча «Динамо» — «Спартак».
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На 76-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (0:2) арбитр Сергей Карасев поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых. В том эпизоде в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Ильи Кутепова. Рука спартаковского защитника находилась в естественном положении — была прижата к корпусу. Оснований для наказания его 11-метровым ударом не было.

76-я минута матча «Динамо» - «Спартак».
76-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Отмечу, что в целом бригада судей провела матч на хорошем уровне — так, что вмешательство видеоарбитра не потребовалось. Карасев в трех эпизодах (на 15-й, 76-й и 88-й минутах) принимал верные решения, не назначив пенальти в ворота «Спартака». (Александр Бобров)

«Динамо» — «Спартак»: в ворота красно-белых не назначен пенальти

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




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