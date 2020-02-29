На 76-й минуте матча 20-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак» (0:2) арбитр Сергей Карасев поступил правильно, не назначив пенальти в ворота красно-белых. В том эпизоде в штрафной площади гостей произошел контакт мяча с правой рукой Ильи Кутепова. Рука спартаковского защитника находилась в естественном положении — была прижата к корпусу. Оснований для наказания его 11-метровым ударом не было.

76-я минута матча «Динамо» — «Спартак».

Отмечу, что в целом бригада судей провела матч на хорошем уровне — так, что вмешательство видеоарбитра не потребовалось. Карасев в трех эпизодах (на 15-й, 76-й и 88-й минутах) принимал верные решения, не назначив пенальти в ворота «Спартака». (Александр Бобров)

«Динамо» — «Спартак»: в ворота красно-белых не назначен пенальти