«Динамо» — «Спартак»: Гарсия открыл счет в дерби после ошибки Зайнутдинова

«Спартак» вышел вперед в матче с «Динамо» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 19-й минуте гол забил форвард красно-белых Ливай Гарсия, который воспользовался ошибкой защитника бело-голубых Бактиера Зайнутдинова.