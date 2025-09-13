«Динамо» — «Спартак»: Гарсия открыл счет в дерби после ошибки Зайнутдинова
«Спартак» вышел вперед в матче с «Динамо» в 8-м туре РПЛ — 1:0.
На 19-й минуте гол забил форвард красно-белых Ливай Гарсия, который воспользовался ошибкой защитника бело-голубых Бактиера Зайнутдинова.
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