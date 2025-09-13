Бузова: «В Ленинграде у нас все болели за одну команду, мы смотрели ее игры»

Певица Ольга Бузова на Дне Московского спорта заявила, что спорт имеет большое значение в ее жизни с юности.

— Спорт в моей жизни имеет большое значение с юности. В Ленинграде у нас все болели за одну команду [«Зенит»], мы смотрели все вместе ее игры. Потом моя любовь была связана с человеком футбола, тогда у меня появился и зал, и тренировки.

Поняла для себя важную вещь — никогда не поздно что-то пробовать. Каждая встреча со мной — всегда как в первый раз. Круто перебарывать себя, свою лень. Думаете мне радостно вставать рано утром на тренировку? До момента, как я появилась в зале — все меня бесит. Конечно, все лень. Но это вызов и выбор, когда ты выбираешь себя, свой досуг. Когда понимаешь, что ты себя любишь, выбираешь эту жизнь, хочешь кайфовать — тогда появляется и сон, и спорт.

Спорт — это не нотация, а мотивация. Многие говорят, если Бузова после самолета пошла в зал, то чем вы хуже? Если вы сейчас себя полюбите... Мне нравится, что мы взращиваем здоровую нацию. Спорт — это часть жизнь. Приятно, что и моей жизни. Без тренировок, без спорта такой график и переезды мой организм бы не вывез.

13 сентября в «Лужниках» проходит День Московского спорта.