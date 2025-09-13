Бузова: «В Ленинграде у нас все болели за одну команду, мы смотрели ее игры»
Певица Ольга Бузова на Дне Московского спорта заявила, что спорт имеет большое значение в ее жизни с юности.
— Спорт в моей жизни имеет большое значение с юности. В Ленинграде у нас все болели за одну команду [«Зенит»], мы смотрели все вместе ее игры. Потом моя любовь была связана с человеком футбола, тогда у меня появился и зал, и тренировки.
Поняла для себя важную вещь — никогда не поздно что-то пробовать. Каждая встреча со мной — всегда как в первый раз. Круто перебарывать себя, свою лень. Думаете мне радостно вставать рано утром на тренировку? До момента, как я появилась в зале — все меня бесит. Конечно, все лень. Но это вызов и выбор, когда ты выбираешь себя, свой досуг. Когда понимаешь, что ты себя любишь, выбираешь эту жизнь, хочешь кайфовать — тогда появляется и сон, и спорт.
Спорт — это не нотация, а мотивация. Многие говорят, если Бузова после самолета пошла в зал, то чем вы хуже? Если вы сейчас себя полюбите... Мне нравится, что мы взращиваем здоровую нацию. Спорт — это часть жизнь. Приятно, что и моей жизни. Без тренировок, без спорта такой график и переезды мой организм бы не вывез.
13 сентября в «Лужниках» проходит День Московского спорта.
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|Зенит
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2
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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