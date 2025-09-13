Шпилевский — о победе над «Оренбургом»: «В целом 70-75 минут были очень хорошими с нашей стороны»
Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в матче 8-го тура РПЛ.
«Сегодня была лучшая игра «Пари НН» в этом сезоне? Наверное, да. Хороший матч с нашей стороны. Могли, конечно, раньше игру закончить, чтобы не было этого нервоза... Я очень доволен. Заслуженная победа, молодцы.
Что было сказано в перерыве? Показывали моменты, хорошие и те, что можно изменить. Я думаю, и в первом тайме у нас было много подходов. А в целом 70-75 минут были очень хорошими с нашей стороны.
Дебют Бедошвили? Очень перспективный футболист, обладает неординарными качествами один в один. Понятно, что российский чемпионат гораздо сильнее того, где он играл, поэтому ему нужно время», — сказал белорусский специалист после матча.
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