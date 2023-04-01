«Динамо» — «Сочи»: вышедший на замену Адамов отбил пенальти от Фомина

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил одиннадцатиметровый в матче с «Сочи» в 21-м туре чемпионата России.

Вышедший на замену после удаления Сослана Джанаева, вратарь «Сочи» Денис Адамов отбил пенальти в исполнении капитана бело-голубых.

На 25-й минуте Джанаев был удален за фол на Денисе Макарове.