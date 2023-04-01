«Динамо» — «Сочи»: Джанаев получил прямую красную карточку

Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев получил прямую красную карточку в матче с «Динамо» в 21-м туре РПЛ.

Голкипер сочинцев вышел из ворот, сфолив на Денисе Макарове, который обыграв Джанаева мог забивать в пустые ворота.