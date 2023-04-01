«Динамо» — «Сочи»: Джанаев получил прямую красную карточку
Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев получил прямую красную карточку в матче с «Динамо» в 21-м туре РПЛ.
Голкипер сочинцев вышел из ворот, сфолив на Денисе Макарове, который обыграв Джанаева мог забивать в пустые ворота.
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|
3
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|12
|4
|4
|45-24
|40
|
4
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|20
|10
|5
|5
|36-24
|35
|
5
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|35-20
|35
|
6
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|10
|2
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|4
|8
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|
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|20
|3
|4
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|
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|- : -
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|- : -
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|1.04
|19:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
|- : -
|2.04
|16:30
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|2.04
|19:00
|
Ростов – Торпедо
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
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|
Максим Ненахов
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|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
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|4
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Локомотив
|18
|1
|4
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