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«Динамо» — «Сочи»: Мевля сравнял счет

14:24
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Защитник «Сочи» Миха Мевля отметился голом в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

30-летний словенец забил на 22-й минуте и сделал счет 1:1.

Динамо — Сочи

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