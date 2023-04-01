«Динамо» — «Сочи»: арбитр обошелся без помощи ВАР и правильно назначил пенальти. Джанаев пропустит игру с «Крыльями»

На 24-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Динамо» — «Сочи» арбитр Роман Галимов без помощи ВАР правильно разобрался в случившемся в штрафной площади гостей, назначил 11-метровый удар в пользу бело-голубых и удалил сочинского вратаря Сослана Джанаева с показом красной карточки.

Эпизод с удалением Сослана Джанаева.

Эпизод с удалением Сослана Джанаева.

Эпизод с удалением Сослана Джанаева.

Голкипер задержал Дениса Макарова, схватив его рукой за трусы, не пытался сыграть в мяч и лишил соперника возможности забить гол. Джанаев автоматически заработал одноматчевую дисквалификацию и пропустит игру следующего тура с «Крыльями Советов».