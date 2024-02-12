«Динамо» обыграло австрийский «Санкт-Пельтен», Фомин оформил дубль

«Динамо» в товариещеском матче одержало победу над австрийским «Санкт-Пельтеном» — 3:1.

Дубль за бело-голубых оформил Даниил Фомин. Хавбек забил на 21-й и 67-й минутах. Еще один гол на 12-й минуте забил Константин Тюкавин.

За австрийский клуб на 70-й минуте отличился Бернд Швайдель.

Товарищеский матч

«Динамо» (Россия) — «Санкт-Пельтен» (Австрия) — 3:1 (3:0)

Голы: Тюкавин, 12 (1:0). Фомин, 21 (2:0). Фомин, 67 (3:0). Швайдель, 70 (3:1).