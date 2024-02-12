Экс-футболист «Зенита» Александр Кержаков в комментарии для «СЭ» высказался об отсутствии в петербургской команде российских лидеров.

«Отсутствие российского костяка в «Зените» — проблема? Для чего? Для результата? Сомневаюсь. Думаю, что нет смысла сравнивать с временем, когда играл еще я. Я вернулся в Зенит в 2010 году, когда там был костяк из российских игроков. Но прошло уже 14 лет. Очень многое поменялось. Сейчас «Зенит» выбрал другой путь развития. Они берут футболистов, которые, на их взгляд, сильнее тех, кто есть в распоряжении, тех, кто будет давать результат. Пока так и есть. «Зенит» — безоговорочный чемпион последних пяти лет. Какие могут быть вопросы? Они выбрали вектор, который помогает им завоевывать чемпионство», — сказал Кержаков «СЭ».

В настоящий момент за «Зенит» выступают 12 игроков из Латинской Америки: 10 бразильских футболистов и 2 колумбийца.

После 18 туров РПЛ-2023/24 в таблице лидирует «Краснодар» (38 баллов), следом расположился «Зенит» (36 очков), тройку замыкает «Динамо» (32).