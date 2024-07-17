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Сегодня, 15:00

«Динамо»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год

«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты «Динамо».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России. Встреча пройдет в субботу, 20 июля. В Кубке страны московский клуб в 1-м туре Пути РПЛ сыграет на выезде против «Спартака».

Сезон 2024/2025 станет для футбольного клуба «Динамо» Москва 32-м в чемпионате России.

«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в итоге финишировало на третьем месте. В Кубке страны команда дошла до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.

«Динамо»: расписание матчей на сезон 2024/2025

  • 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Динамо» Москва — «Факел». 20:00.
  • 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Локомотив». 17:30.
  • 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Спартак» — «Динамо» Москва. 18:30.
  • 3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» Москва. 15:00.
  • 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17:30.
  • 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. 19:30.
  • 17 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 17:00.
  • 25 августа, воскресенье. «Динамо» Москва — «Краснодар». 17:30.
  • 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 19:30.

Полностью календарь «Динамо» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».

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ФК Динамо (Москва)
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
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Динамо – Факел
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