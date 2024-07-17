«Динамо»: расписание матчей в РПЛ и Кубке России на 2024 год
«Динамо» начнет сезон-2024/2025 с матча против «Факела» в чемпионате России. Встреча пройдет в субботу, 20 июля. В Кубке страны московский клуб в 1-м туре Пути РПЛ сыграет на выезде против «Спартака».
Сезон 2024/2025 станет для футбольного клуба «Динамо» Москва 32-м в чемпионате России.
«Динамо» лидировало в чемпионате России перед заключительным туром, но в итоге финишировало на третьем месте. В Кубке страны команда дошла до 2-го этапа полуфинала Пути регионов.
«Динамо»: расписание матчей на сезон 2024/2025
- 20 июля, суббота. РПЛ, 1-й тур. «Динамо» Москва — «Факел». 20:00.
- 27 июля, суббота. РПЛ, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Локомотив». 17:30.
- 31 июля, среда. Кубок России, 1-й тур. «Спартак» — «Динамо» Москва. 18:30.
- 3 августа, суббота. РПЛ, 3-й тур. «Акрон» — «Динамо» Москва. 15:00.
- 10 августа, суббота. РПЛ, 4-й тур. «Зенит» — «Динамо» Москва. 17:30.
- 14 августа, среда. Кубок России, 2-й тур. «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала. 19:30.
- 17 августа, суббота. РПЛ, 5-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 17:00.
- 25 августа, воскресенье. «Динамо» Москва — «Краснодар». 17:30.
- 28 августа, среда. Кубок России, 3-й тур. «Динамо» Москва — «Крылья Советов». 19:30.
Полностью календарь «Динамо» в чемпионате и Кубке России до конца 2024 года и на весь сезон РПЛ-2024/25 доступен на странице команды на сайте «СЭ».
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|Зенит
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3
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4
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5
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6
|ЦСКА
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7
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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11
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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