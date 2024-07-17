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Балахнин не видит фаворита в матче РПЛ «Ростов» — ЦСКА

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Экс-главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин не видит однозначного фаворита в матче 1-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА.

«Очень трудно сказать, кто в каком состоянии подойдет к этому матчу. В реальной борьбе мы не видели ни одну, ни другую команду. Да, были контрольные игры, мы смотрели «Ростов» с «Краснодаром», ЦСКА на другом турнире. Но эти матчи не дают общей картины, очень сложно будет для и той и другой команды. Фаворита ярковыраженного в этой игре нет», — цитирует Балахнина Vprognoze.ru.

Матч состоится 20 июля в Ростове-на-Дону, начало — в 20.00 по московскому времени.

По итогам сезона-2023/24 «Ростов» занял 7-е место в таблице чемпионата России, а ЦСКА стал шестым.

Источник: Vprognoze.ru
РПЛ
ФК Ростов
Сергей Балахнин
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