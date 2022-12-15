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Кавазашвили: «Сафонов — достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба»

Кавазашвили высказался о перспективах Матвея Сафонова заиграть в Европе
Анна Горшкова
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова заиграть в Европе.

«На сегодняшний день российских футболистов нет в европейских топ-клубах. То, что Матвея Сафонова не приглашают в европейские клубы — это абсолютно другой вопрос. Почему бы Матвею не очутиться в европейском клубе и заиграть? Это достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

23-летний Сафонов является воспитанником «Краснодара». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне голкипер сыграл в составе «быков» 19 матчей во всех турнирах, пропустил 31 гол и 6 игр отстоял «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Анзор Кавазашвили
Матвей Сафонов
РПЛ
ФК Краснодар
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