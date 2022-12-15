«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения

Московский «Спартак» поздравил бывшего форварда команды Романа Павлюченко с днем рождения. Сегодня, 15 декабря, спортсмену исполнился 41 год.

«Поздравляем Романа Павлюченко с днем рождения и желаем всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Футболист играл в московском клубе с 2003 по 2008 год. В «Спартаке» он забил 87 голов в 188 матчах. Он является обладателем Кубка России и трехкратным серебряным призером чемпионата России.