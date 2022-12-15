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Сегодня, 17:09

«Спартак» поздравил Павлюченко с днем рождения

Виктория Кравченко
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Московский «Спартак» поздравил бывшего форварда команды Романа Павлюченко с днем рождения. Сегодня, 15 декабря, спортсмену исполнился 41 год.

«Поздравляем Романа Павлюченко с днем рождения и желаем всего наилучшего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Футболист играл в московском клубе с 2003 по 2008 год. В «Спартаке» он забил 87 голов в 188 матчах. Он является обладателем Кубка России и трехкратным серебряным призером чемпионата России.

ФК Спартак (Москва)
Анастасия Павлюченкова
0
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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3.03 00:00
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

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Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

 16 1 3
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Илья Кутепов

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Торпедо М

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