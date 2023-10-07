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Сегодня, 15:58

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», посвященной осведомленности о раке молочной железы

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Динамо» присоединяется к акции «Розовый октябрь», посвященной Международному месяцу осведомленности о раке молочной железы, сообщает пресс-служба клуба.

«Рак груди — самое распространенное онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь. Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, мы запускаем лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств Клуб отправит в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы», — говорится в заявлении клуба.

В видео принял участие главный тренер «Динамо» Марцел Личка, футболистки женской команды бело-голубых и воспитанники академии клуба.

Источник: ФК Динамо
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
6
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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