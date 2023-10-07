«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь», посвященной осведомленности о раке молочной железы

«Динамо» присоединяется к акции «Розовый октябрь», посвященной Международному месяцу осведомленности о раке молочной железы, сообщает пресс-служба клуба.

«Рак груди — самое распространенное онкозаболевание в мире среди женщин, а успешность лечения зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь. Чтобы обратить внимание на важность заботы о женском здоровье, мы запускаем лимитированную коллекцию розовых свитеров. Половину вырученных средств Клуб отправит в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы», — говорится в заявлении клуба.

В видео принял участие главный тренер «Динамо» Марцел Личка, футболистки женской команды бело-голубых и воспитанники академии клуба.