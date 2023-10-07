Лантратову понадобилось менее 100 матчей, чтобы отбить 10 пенальти в РПЛ
Вратарь «Локомотива» Илья Лантратов в матче 11-го тура РПЛ против «Урала» (2:2) отразил десятый пенальти в чемпионатах России.
По количеству отраженных ударов с 11-метровой отметки голкипер красно-зеленых сравнялся с Русланом Нигматуллиным. Чаще футбольную дуэль выигрывали только Сергей Рыжиков, Александр Беленов, Роман Березовский и Игорь Акинфеев.
Но если Лантратов свое десятое спасение совершил всего лишь в 98-й игре, то предыдущему рекордсмену Нигматуллину понадобилось 175 встреч, а Акинфееву — аж 293.
Сколько матчей понадобилось вратарям, чтобы отразить десять пенальти
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Отразил
|
Матч*
|
Илья Лантратов
|
Химки, Локомотив
|
98
|
10
|
98-й
|
Руслан Нигматуллин
|
КАМАЗ, Спартак, Локомотив, ЦСКА, Терек
|
190
|
10
|
175-й
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
14
|
177-й
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа, Факел
|
318
|
13
|
230-й
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
550
|
18
|
293-й
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов, Тамбов
|
353
|
12
|
323-й
* Номер матч, в котором отразил 10-й пенальти
Лантратов проводит всего лишь четвертый сезон в премьер-лиге. За это время в его ворота было назначено 30 пенальти, из которых только 16 были реализованы. 10 раз Илья справлялся с ударами сам, еще четырежды исполнители посылали мячи мимо ворот.
Особенно неприятен Лантратов для команд из Краснодарского края. «Быки» допустили в противостоянии с ним четыре осечки, сочинцы — три.
Все незабитые пенальти в ворота Ильи Лантратова в чемпионатах России
|
Дата
|
Клуб Лантратова
|
Матч
|
Пенальтист
|
Исход
|
18.08.2020
|
Химки
|
Тамбов (г) — 0:1
|
Владимир Обухов
|
Мимо
|
18.09.2020
|
Химки
|
Краснодар (г) — 2:7
|
Маркус Берг
|
Отбил
|
17.04.2020
|
Химки
|
Ахмат (г) — 1:3
|
Владимир Ильин
|
Отбил
|
01.08.2021
|
Химки
|
Краснодар (г) — 1:0
|
Виктор Классон
|
Отбил
|
27.11.2021
|
Химки
|
Краснодар (д) — 3:3
|
Гжегож Крыховяк
|
Отбил
|
06.03.2022
|
Химки
|
Локомотив (г) — 2:3
|
Рифат Жемалетдинов
|
Отбил
|
13.03.2022
|
Химки
|
Сочи (д) — 0:0
|
Артур Юсупов
|
Отбил
|
26.08.2022
|
Химки
|
Сочи (г) — 1:4
|
Кристиан Нобоа
|
Мимо
|
10.09.2022
|
Химки
|
Крылья Советов (д) — 0:0
|
Матео Барач
|
Отбил
|
08.05.2023
|
Локомотив
|
Сочи (д) — 3:0
|
Кристиан Нобоа
|
Отбил
|
28.05.2023
|
Локомотив
|
Динамо (г) — 4:2
|
Федор Смолов
|
Мимо
|
12.08.2023
|
Локомотив
|
Крылья Советов (д) — 1:1
|
Бенхамин Гарре
|
Отбил
|
19.08.2023
|
Локомотив
|
Краснодар (г) — 1:1
|
Эдуард Сперцян
|
Мимо
|
07.10.2023
|
Локомотив
|
Урал (г) — 2:2
|
Илья Ишков
|
Отбил
Вратарь «Локомотива» укрепился на пятой строчке в списке главных врагов пенальтистов. Уже следующий промах позволит Илье догнать Сергея Рыжикова, проведшего в три с половиной раза больше матчей в премьер-лиге.
18 раз не пропустил Роман Березовский, 19 — Александр Беленов, 23 — Игорь Акинфеев. Причем цифры пары лидеров все еще не окончательные.
Все вратари, которым не забили более 10 пенальти в чемпионатах России
|
Вратарь
|
Матчи
|
Пенальти
|
Отразил
|
Мимо/штанга
|
Не забито
|
Игорь Акинфеев
|
550
|
68
|
18
|
5
|
23
|
Александр Беленов
|
318
|
57
|
13
|
6
|
19
|
Роман Березовский
|
313
|
52
|
14
|
4
|
18
|
Сергей Рыжиков
|
353
|
48
|
12
|
3
|
15
|
Илья Лантратов
|
98
|
30
|
10
|
4
|
14
|
Илья Близнюк
|
123
|
29
|
8
|
4
|
12
|
Андрей Новосадов
|
168
|
30
|
9
|
3
|
12
|
Руслан Нигматуллин
|
190
|
35
|
10
|
2
|
12
|
Сослан Джанаев
|
220
|
38
|
8
|
3
|
11
|
Сергей Песьяков
|
233
|
56
|
8
|
3
|
11
|
Антон Шунин
|
299
|
47
|
6
|
5
|
11
|
Гильерме
|
306
|
45
|
7
|
4
|
11
|
Вячеслав Малафеев
|
328
|
41
|
7
|
4
|
11
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|16-3
|24
|
2
|Кр. Советов
|10
|6
|3
|1
|25-12
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
6
|Спартак
|10
|5
|1
|4
|14-16
|16
|
7
|Динамо
|10
|4
|4
|2
|17-15
|16
|
8
|ЦСКА
|10
|4
|4
|2
|20-15
|16
|
9
|Пари НН
|10
|4
|2
|4
|9-9
|14
|
10
|Ахмат
|10
|3
|3
|4
|12-11
|12
|
11
|Оренбург
|10
|3
|2
|5
|13-17
|11
|
12
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|15-21
|10
|
13
|Рубин
|10
|2
|3
|5
|10-20
|9
|
14
|Факел
|10
|2
|2
|6
|7-14
|8
|
15
|Балтика
|10
|2
|1
|7
|9-16
|7
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|- : -
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|7
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|8
|1
|2
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|9
|1
|1