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6 сентября, 18:37

«Все будет норм!» «Динамо» представило Норманна сюжетом о замене сбежавшего бойфренда

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Матиас Норманн в ролике «Динамо».

«Динамо» после объявления о переходе полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна выпустило специальный ролик. Московский клуб арендовал 26-летнего норвежца, который вернулся в Россию из Англии и не нашел команду в Европе этим летом, на один сезон.

В ролике бело-голубых три девушки — в их историях можно угадать сюжеты «Динамо», ЦСКА и «Спартака» с отъездом Гильермо Варелы, Чидеры Эджуке и Паоло Ваноли — обсуждают оставивших их молодых людей. Комментатор Георгий Черданцев сообщает по ТВ о возможности в одностороннем порядке приостанавливать браки и отношения до 1 июля 2023 года и словно дает прогноз: такого никто и никогда делать не будет.

Для подбора замены молодому человеку девушки обращаются к специальному приложению, а в ходе поиска на стадионе «ВТБ Арена» к ним присоединяется Норманн. Норвежец спрашивает на русском «У вас тут свободно?» — и вариант с ним оказывается подходящим.

Слоган гласит: «Все будет норм!»

Прошлый сезон Норманн провел в АПЛ, где в 23 матчах за «Норвич Сити» забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Контракт опорного хавбека с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Матиас Норманн
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1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
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 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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