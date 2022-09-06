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6 сентября, 18:31

Кавазашвили: «Боюсь, чтобы из-за потери Литвинова и Мартинса «Спартак» не скатывался все ниже и ниже»

Кавазашвили беспокоится, что «Спартак» может скатиться в турнирной таблице из-за потери Мартинса и Литвинова
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на травму полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

«Это большая потеря, лучше него на этой позиции сейчас нет. Должны сейчас искать вместо него нового игрока. Возможно, эту позицию закроет Наиль Умяров. Очень плохо, что Литвинов и Мартинс сломались. Я боюсь, чтобы команда не скатывалась все ниже и ниже», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В «Спартаке» сообщили, что у Мартинса выявлено серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца. У Руслана Литвинова диагностировано повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-ochen-plokho-chto-litvinov-i-martins-slomalis-1354408/

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
Анзор Кавазашвили
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
Результаты / календарь
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30 тур
9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

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Локомотив

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