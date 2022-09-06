Кавазашвили: «Боюсь, чтобы из-за потери Литвинова и Мартинса «Спартак» не скатывался все ниже и ниже»

Кавазашвили беспокоится, что «Спартак» может скатиться в турнирной таблице из-за потери Мартинса и Литвинова

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на травму полузащитника красно-белых Кристофера Мартинса.

«Это большая потеря, лучше него на этой позиции сейчас нет. Должны сейчас искать вместо него нового игрока. Возможно, эту позицию закроет Наиль Умяров. Очень плохо, что Литвинов и Мартинс сломались. Я боюсь, чтобы команда не скатывалась все ниже и ниже», — приводит слова Кавазашвили Metaratings.ru.

В «Спартаке» сообщили, что у Мартинса выявлено серьезное мышечное повреждение бедра. Ориентировочный срок восстановления — 3 месяца. У Руслана Литвинова диагностировано повреждение связок голеностопа, восстановление займет около трех недель.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом». «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ (16 очков).