«Динамо» победило «Крылья Советов» благодаря двум пенальти и поднялось с 12-го места на седьмое

«Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче 28-го тура Тинькофф-чемпионата России — 2:0. Счет на 15-й минуте с пенальти открыл Максимилиан Филипп. 11-метровый удар был назначен после просмотра Сергеем Карасевым видеоповтора.

Через 9 минут форвард сборной России Николай Комличенко также реализовал пенальти, забив 57-й гол в зачет «Клуба 100».

«Динамо» в таблице поднялось с 12-го места на седьмое. По потерянным очкам бело-голубые занимают шестое место, которое выведет команду в еврокубки, если «Зенит» выиграет Кубок страны.

«Крылья Советов» остались в таблице на 15-й строчке.

В другой встрече «Оренбург» и «Ростов» сыграли вничью — 0:0.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

28-й тур

«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара) — 2:0 (2:0)

Голы: Филипп, 15 — с пенальти (1:0). Комличенко, 24 — с пенальти (2:0).

«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов (Соснин, 84), Ордец, Скопинцев (Плиев, 69), Юсупов, Жоаузинью, Хильемарк, Игбун (Нжи, 84), Комличенко (Шиманьски, 69), Филипп (Панченко, 38).

«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин (Киселев, 69), Лысцов, Карпов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Радонич, 37), Антон (Хади, 69), Зиньковский (Смирнов, 57), Глушенков (Молчанов, 57), Попович.

Предупреждения: Карпов, 23. Скопинцев, 32. Комличенко, 35. Радонич, 40. Рыков, 43. Лысцов, 67. Ордец, 71. Комбаров, 90+1. Киселев, 90+3.

Удаление: Плиев, 90+2.

Судьи: Карасев. Сафьян (оба — Москва), Гурбанов (Краснодар).

ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Кобзев (Москва).

12 июля. Москва. Стадион «Динамо».