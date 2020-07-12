«Ростов» и «Оренбург» сыграли вничью. Команды голов не забили

В матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Оренбург» на своем поле принимал «Ростов». Болельщики так и не увидели забитых мячей в этой встрече — 0:0.

«Ростов» набрал 44 очка и укрепился на пятой строчке турнирной таблицы, которая дает право принять участие в Лиге Европы в следующем сезоне.

«Оренбург» прервал серию поражений, но все равно остается на последнем месте в чемпионате. От спасительной 14-й строчки команда отстает на 4 очка.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

28-й тур

«Оренбург» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов, Зотов, Кулишев, Аюпов, Липовой, Шкофлек (Козлов, 89), Чуканов.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов (Попов, 46), Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Ионов (Саплинов, 84), Норманн, Глебов, Шомуродов (Прошляков, 68), Долгов (Зайнутдинов, 46).

Предупреждения: Малых, 19. Норманн, 44.

Судьи: Панин (Дмитров). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).

12 июля. Оренбург. Стадион «Газовик».