Московское «Динамо» и «Пари Нижний Новгород» сыграют в матче шестого тура чемпионата России в субботу, 23 августа. Игра будет проходить на «ВТБ Арене», начало — в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 6-й тур.

23 августа 2025, 20:45. Динамо (Москва)

В прямом эфире встречу москвичей и нижегородцев покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

После пяти туров РПЛ-2025/26 «Динамо» набрало пять очков, «Пари НН» — три. В апреле клубы сыграли вничью (1:1) в матче 24-го тура РПЛ-2024/25.