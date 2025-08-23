В 2025 году самым проверяемым на допинг футбольным клубом стал ЦСКА

С начала 2025 года игроков ЦСКА чаще футболистов других клубов проверяли в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

В январе—июле допинг-тесты проходили 11 игроков московского клуба: Игорь Акинфеев (дважды), Данил Круговой, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Джамалутдин Абдулкадыров, Матвей Кисляк, Максим Мухин (сейчас арендован «Сочи»), Максим Жуков, Матвей Лукин, Никита Савин, и Рифат Жемалетдинов (покинул команду в июне).

По шесть игроков проверяли у «Зенита», махачкалинского «Динамо» и «Акрона», пять — у «Ростова». В «Рубине», «Ахмате», «Химках», «Спартаке», московском «Динамо» и «Пари НН» проверили четверых игроков, в «Крыльях Советов» и «Краснодаре» — троих.

В «Локомотиве» и «Балтике» допинг-тексты сдавали по два игрока, а в «Факеле» — один.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в пяти матчах 11 очков.