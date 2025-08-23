Московское «Динамо» — «Пари НН»: бело-голубые довели счет до разгромного

Московское «Динамо» забило третий гол в ворота «Пари НН» в матче 6-го тура РПЛ — 3:0.

На 90+3-й минуте отличился Николас Маричаль.

Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» — «Пари НН».