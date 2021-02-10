«Динамо» отправилось на заключительный сбор в Турцию

«Динамо» 10 февраля отправилось на заключительный зимний сбор в Белек (Турция), сообщает пресс-служба бело-голубых на официальном сайте клуба.

В составе команды на сбор отправилось 28 футболистов:

Вратари: Иван Будачев, Игорь Лещук, Антон Шунин;

Защитники: Гильермо Варела, Роман Евгеньев, Александр Кутицкий, Роман Нойштедтер, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Заурбек Плиев, Дмитрий Скопинцев, Сергей Слепов;

Полузащитники: Арсен Захарян, Шарль Каборе, Владислав Карапузов, Даниил Лесовой, Данил Липовой, Никола Моро, Владимир Москвичев, Антон Терехов, Даниил Фомин, Себастиан Шиманьски, Игорь Школик;

Нападающие: Вячеслав Грулев, Сильвестр Игбун, Николай Комличенко, Клинтон Нжи, Константин Тюкавин.

«Динамо» будет находиться в Белеке до 18 февраля. У команды запланированы две контрольные встречи — против «Сочи» и «Ордабасы».