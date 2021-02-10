Заседание совета директоров «Локомотива» пройдет в ближайшие две недели

Член совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных 10 февраля сообщил, когда состоится заседание совета директоров клуба.

«У нас первый матч на Кубок России 21 февраля. До возобновления сезона заседание совета директоров пройдет. Но пока дата не назначена», — приводит «РБ Спорт» слова Нагорных.

В совет директоров «Локомотива», помимо Нагорных, входят гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко, Дмитрий Булыкин, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов и Виктор Шендрик. Председателем совета директоров является Александр Плутник. Новый состав совета директоров «Локомотива» был избран 23 декабря.