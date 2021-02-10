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Агент рассказал о травме Малкома после матча со сборной Иордании

14:12
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего петербургского «Зенита» Малкома, рассказал «СЭ» о состоянии игрока после товарищеского матча со сборной Иордании. Бразильский полузащитник покинул поле в начале второго тайма из-за повреждения.

«Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо», — сказал Фернандо Гарсия.

23-летний Малком перешел в «Зенит» летом 2019-го года. В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ футболист провел 15 матчей, в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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