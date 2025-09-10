«Динамо» отдало Бокова в аренду костромскому «Спартаку»

Форвард московского «Динамо» Денис Боков перешел в костромской «Спартак» на правах аренды, сообщает пресс-служба «гладиаторов».

По данным портала Transfermarkt, аренда 19-летнего футболиста рассчитана до 30 июня 2026 года. Боков будет выступать за «Спартак» под 7-м номером.

Нападающий является воспитанником «Динамо». В прошлом сезоне он забил 12 голов за вторую команду бело-голубых, став лучшим бомбардиром «Динамо-2» в дивизионе «Б» второй лиги. За основную команду московского клуба Боков дебютировал в августе 2024 года и провел за нее 4 игры, отметившись одним голом.