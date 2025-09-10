«Краснодар» подписал голкипера Маркова, которого выгнали из «Торпедо» из-за интервью о 2DROTS

Вратарь Богдан Марков стал игроком «Краснодара», сообщается на сайте черно-зеленых.

18-летний футболист подписал профессиональный контракт с «быками» и будет выступать за молодежную команду.

«До сих пор не верю, что я здесь. Особенно после того, что было во Владимире. Я безумно счастлив, что нахожусь в лучшей академии страны», — написал Марков в соцсетях.

Ранее вратарь играл за владимирское «Торпедо». В начале августа он был исключен из команды из-за интервью перед матчем 1-го раунда пути регионов FONBET Кубка России с 2DROTS, в котором заявил, что «Торпедо» во всем превосходит медиакоманду и обыграет ее.