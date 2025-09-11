Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер защитника «Утрехта» сорвался

Как стало известно «СЭ», защитник «Утрехта» Суффьян Эль-Каруани отказался переходить в «Спартак». Трансфер окончательно сорвался.

Ранее сообщалось, что нидерландский клуб по политическим причинам в последний момент отказался продавать 24-летнего футболиста в Россию. Главный тренер «Утрехта» Рон Янс заявил, что доволен тем, что его команда не стала сотрудничать с российским клубом.

Эль-Каруани играет за «Утрехт» с 2023 года. Он провел 79 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 20 результативных передач. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.