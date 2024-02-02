«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Торпедо»

«Спартак» в товарищеском матче в ОАЭ обыграл «Торпедо» со счетом 3:2.

В составе черно-белых отличились Йорди Рейна и Александр Орехов, авторы голов у красно-белых не сообщаются. Матч проходил в закрытом режиме.

В следующем матче «Спартак» 3 февраля сыграет с «Аль-Джазирой» (ОАЭ), «Торпедо» 5 февраля встретится с «Урарту».