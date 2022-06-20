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Паршивлюк продлит контракт с «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Сергей Паршивлюк.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», московское «Динамо» продлит соглашение с защитником Сергеем Паршивлюком еще на один год.

Нынешний контракт с 33-летним защитником истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» 23 матча, отдал 3 голевых передачи.

Защитник перешел в «Динамо» летом 2019 года в статусе свободного агента. Всего на его счету 65 матчей за бело-голубых.

Сергей Паршивлюк
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