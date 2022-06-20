Паршивлюк продлит контракт с «Динамо»

По данным «СЭ», московское «Динамо» продлит соглашение с защитником Сергеем Паршивлюком еще на один год.

Нынешний контракт с 33-летним защитником истекает 30 июня.

В минувшем сезоне Паршивлюк сыграл за «Динамо» 23 матча, отдал 3 голевых передачи.

Защитник перешел в «Динамо» летом 2019 года в статусе свободного агента. Всего на его счету 65 матчей за бело-голубых.