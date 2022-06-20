Гендиректор «Зенита» подтвердил переговоры с «Сочи» по Кассьерре

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ», что клуб хочет оформить трансфер нападающего «Сочи» Матео Кассьеры. Клубы уже ведут переговоры по 25-летнему колумбийцу.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023-го с опцией продления еще на год.

В прошлом сезоне Кассьерра провел 23 матча за «Сочи», забил 14 голов и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллиона евро.

Ранее появилась информация, что Кассьера подпишет с питерцами контракт по схеме «3+1».