«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: видео голов

Московское «Динамо» на своем поле играет с махачкалинским «Динамо» в 16-м туре РПЛ.

27-я минута. Константин Тюкавин — 1:0

46-я минута. Иван Сергеев — 2:0

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.