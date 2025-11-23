Степашин: «Карпин ушел сам. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо»

Член совета директоров и глава консультативного совета «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал изменения в тренерском штабе бело-голубых и информацию о кандидатах на пост главного тренера.

— Правда, что хотите назначить Черчесова в «Динамо»?

— Зачем? У нас есть Ролан Гусев.

— Гусев остается в «Динамо»?

— Четыре победы и мы все станем сильнее.

— Карпин сам ушел?

— Карпин ушел сам, честно. Это не Кудашов в хоккейном «Динамо».

В 16-м туре РПЛ «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0. Это первая игра команды после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера. Ролан Гусев является исполняющим обязанности главного тренера «Динамо».

Хоккейное «Динамо» 17 ноября объявило об отставке Алексея Кудашова, который возглавлял команду с 2021 года.