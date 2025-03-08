«Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала: Фомин довел счет до разгромного

Московское «Динамо» забило третий мяч в матче против махачкалинского «Динамо» в матче 20-го тура РПЛ — 3:0.

На 65-й минуте ударом из-за штрафной отличился Даниил Фомин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала.