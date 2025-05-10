ЦСКА встретится с «Краснодаром» в матче 28-го тура чемпионата России в субботу, 10 мая. Игра состоится на «ВЭБ Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

10 мая, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

По итогам 27 туров РПЛ армейцы набрали 52 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Краснодарцы с 61 баллом идут на первой строчке чемпионата.

