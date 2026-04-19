«Зенит» на выезде победил махачкалинское «Динамо»

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ — 1:0. Встреча прошла на «Анжи Арене» в Каспийске.

Единственный гол был забит на 78-й минуте. Полузащитник петербуржцев Даниил Кондаков прострелил в штрафную площадь махачкалинцев после прохода по флангу, а капитан хозяев Никита Глушков переправил мяч в свои ворота.

Форвард гостей Александр Соболев на 71-й минуте не реализовал пенальти, назначенный главным арбитром встречи Иналом Танашевым после попадания мяча в руку защитника махачкалинцев Ильяса Ахмедова. Голкипер хозяев Давид Волк отбил удар Соболева.

«Зенит» набрал 55 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России (у «Краснодара» остается в запасе встреча с «Балтикой»), махачкалинское «Динамо» — на 11-й строчке с 23 очками.

Чемпионат России. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 14:30. Анжи Арена (Каспийск)

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