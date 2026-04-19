Евсеев проигнорировал вопросы журналиста после матча с «Зенитом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев не стал давать комментарии во флеш-интервью после матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

Игра прошла 19 апреля на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 71-й минуте в ворота махачкалинцев был назначен пенальти, который форвард «Зенита» Александр Соболев не смог реализовать. На 78-й минуте капитан хозяев Никита Глушков забил автогол.

После матча журналист задал Евсееву несколько вопросов, но тренер проигнорировал их и покинул зону флеш-интервью.

«Динамо» с 23 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.

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