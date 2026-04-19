Евсеев проигнорировал вопросы журналиста после матча с «Зенитом»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев не стал давать комментарии во флеш-интервью после матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом».
Игра прошла 19 апреля на «Анжи Арене» в Каспийске и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. На 71-й минуте в ворота махачкалинцев был назначен пенальти, который форвард «Зенита» Александр Соболев не смог реализовать. На 78-й минуте капитан хозяев Никита Глушков забил автогол.
После матча журналист задал Евсееву несколько вопросов, но тренер проигнорировал их и покинул зону флеш-интервью.
«Динамо» с 23 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России.
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|9
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|3
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|27
|
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|12
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|1
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|25
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
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|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
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|4
|3
|5
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|15
|
8
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|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
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|12
|3
|5
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|15-13
|14
|
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|1
|7
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|
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|12
|2
|6
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|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
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|12
|
13
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|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
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|12
|1
|3
|8
|8-20
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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