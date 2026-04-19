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Айдамиров — о встрече с Дегтяревым: «Будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым 24 апреля.

«Приму участие во встрече с министром. Если нас пригласили, значит нас хотят услышать. Мое мнение по лимиту не поменялось. Если им это интересно, мы будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит на легионеров. Это моя позиция», — сказал Айдамиров «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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Материалы сюжета: РПЛ: лимит на легионеров — история и формат ограничения в чемпионате России
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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