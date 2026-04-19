Айдамиров — о встрече с Дегтяревым: «Будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящей встречи клубов РПЛ с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым 24 апреля.

«Приму участие во встрече с министром. Если нас пригласили, значит нас хотят услышать. Мое мнение по лимиту не поменялось. Если им это интересно, мы будем пытаться убедить, что не нужно сокращать лимит на легионеров. Это моя позиция», — сказал Айдамиров «СЭ».

13 апреля Министерство спорта РФ опубликовало проект приказа о новом лимите на легионеров в чемпионате России. В проекте отмечается, что начиная с сезона-2026/27 клубы смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.

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