Махачкалинское «Динамо» сыграет с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ в субботу, 24 мая. Матч пройдет на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. За ключевыми событиями встречи «Динамо» Махачкала — «Ростов» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Анжи Арена (Каспийск)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги дагестанский клуб набрал 28 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Ростовчане с 38 баллами располагаются на восьмой строчке чемпионата России.