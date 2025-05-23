«Акрон» на своем поле примет «Локомотив» в 30-м туре РПЛ в субботу, 24 мая. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. За ключевыми событиями встречи «Акрон» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Самара Арена (Самара)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги тольяттинский клуб набрал 35 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Железнодорожники с 50 баллами располагаются на шестой строчке чемпионата России.