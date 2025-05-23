«Рубин» — «Оренбург»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Рубин» встретится с «Оренбургом» в матче 30-го тура РПЛ в субботу, 24 мая. Игра пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию переклички 30-го тура. За ключевыми событиями встречи «Рубин» — «Оренбург» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут в перекличке игр 30-го тура на телеканале «Матч ТВ», сайте matchtv.ru и в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 30-й тур.

24 мая 2025, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)

По результатам 29-ти туров премьер-лиги команда Рашида Рахимова набрала 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. Оренбуржцы с 19 баллами располагаются на 15-й строчке чемпионата России.

В 29-м туре РПЛ «Оренбург» проиграл «Краснодару» (1:2) и лишил себя прописки в высшей лиге.