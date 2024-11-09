«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: Агаларов забил в концовке

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Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче против «Оренбурга» в 15-м туре РПЛ — 2:1.

На 90+1-й минуте отличился Гамид Агаларов.