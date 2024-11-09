Скопинцев пропустит 3 недели из-за травмы

Как стало известно «СЭ», защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев пропустит сегодняшний матч 15-го тура РПЛ с «Пари НН» из-за повреждения ягодичной мышцы левого бедра, полученного в матче с «Локомотивом» в среду.

27-летний россиянин выбыл на срок до 3 недель. Кроме встречи с «Пари НН», Скопинцев, возможно, пропустит игру 16-го тура с «Факелом».

В текущем сезоне Скопинцев провел за клуб 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.